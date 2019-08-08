Число пострадавших при штурме дома Атамбаева в Киргизии увеличилось до 79
Число пострадавших после неудачного штурма резиденции экс-президента Киргизии в селе Кой-Таше возросло. В Минздраве страны сообщают о 79 участниках событий, которым потребовалась помощь.
Местные СМИ сообщают, что 8 августа силовики предприняли попытку провести еще один штурм. В доме Алмазбека Атамбаева был пожар, снова слышались выстрелы, применялись светошумовые гранаты.
Днем ранее во время штурма тоже применялось оружие. Смертельное ранение получил один из бойцов спецподразделения. Многие люди обращались к медикам с различными травмами: ушибами, ударами.
Пока Алмазбек Атамбаев остается на свободе, задержать его не удалось. Он планирует провести в Бишкеке митинг вместе со своими сторонниками.
Действующий глава страны осудил такое поведение и указал на нарушение конституции. В свою очередь Атамбаев призвал силовиков не стрелять по своему народу.
В МВД и генеральной прокуратуре страны возбуждены рад уголовных дел по данным событиям, пишет газета "Известия".
Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU