2019-08-08T14:53:53+03:00
В мире

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева в Киргизии увеличилось до 79

В местных СМИ сообщается, что в доме экс-президента был пожар [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Дом Алмазбека Атамбаева дважды пытались взять штурмом. ФОТО: пресс-служба СДПКДом Алмазбека Атамбаева дважды пытались взять штурмом. ФОТО: пресс-служба СДПК
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Число пострадавших после неудачного штурма резиденции экс-президента Киргизии в селе Кой-Таше возросло. В Минздраве страны сообщают о 79 участниках событий, которым потребовалась помощь.

Местные СМИ сообщают, что 8 августа силовики предприняли попытку провести еще один штурм. В доме Алмазбека Атамбаева был пожар, снова слышались выстрелы, применялись светошумовые гранаты.

Днем ранее во время штурма тоже применялось оружие. Смертельное ранение получил один из бойцов спецподразделения. Многие люди обращались к медикам с различными травмами: ушибами, ударами.

Пока Алмазбек Атамбаев остается на свободе, задержать его не удалось. Он планирует провести в Бишкеке митинг вместе со своими сторонниками.

Действующий глава страны осудил такое поведение и указал на нарушение конституции. В свою очередь Атамбаев призвал силовиков не стрелять по своему народу.

В МВД и генеральной прокуратуре страны возбуждены рад уголовных дел по данным событиям, пишет газета "Известия".

Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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