Маколей Калкин показал, как может выглядеть ремейк «Один дома» от Disney

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-08T15:09:26+03:00

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Маколей Калкин, исполнивший главную роль в известном фильме "Один дома" и его продолжения "Один дома 2", высмеял идею Disney переснять оригинальный фильм.

После оглушительного успеха ремейка "Короля льва", студия Disney решила серьезно заняться переизданиями полюбившихся зрителям картин, в их список попал и "Один дома". Звезда оригинального фильма Маколей Калкин отнесся к такой идее с иронией, опубликовав в своем instagram провокационное фото, проиллюстрировавшее образ героя «Одного дома» Кевина Маккалистера в современности.

"Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома", - написал он.в cвоем профиле соц. сети.

Подписчики не оценили его юмор - сопоставить милого десятилетнего мальчика, которым был Маколей на момент выхода первого фильма о забытом на рождество ребенке, тому, что пользователи увидели в профиле 38-летнего актера, лениво развалившегося в трусах, майке и расстегнутой рубашке, оголяющей надутый живот, с положительными эмоциями удалось не всем пользователям.

"Это отвратительно, и тебе должно быть стыдно за себя, Кевин" - возмущается один из комментаторов.

Помимо «Один дома», Disney планирует переснять «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака», студия уже приобрела права на все оригинальные ленты. Дата выхода фильмов пока неизвестна.

Один дома трейлер[Официальный].

ИСТОЧНИК KP.RU