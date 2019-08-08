2019-08-08T15:17:17+03:00
Политика

Финский МИД восхитился умением россиян спокойно стоять в очередях

В связи с ужесточением правил выдачи виз количество посетителей генконсульства возросло, как и время ожидания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визамиМИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визамиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Настоящее восхищение вызывает спокойствие и порядочность россиян, которым приходится отстаивать большие очереди в генконсульство Финляндии на фоне сообщений об ужесточении правил выдачи виз. Такими наблюдениями поделился директор департамента консульских услуг министерства иностранных дел европейского государства Паси Туоминен.

Сайт kp.ru писал, что с 1 сентября 2019 года Хельсинки начнет запрашивать сопроводительные документы при подаче заявления на шенген. До настоящего момент детальные сведения предоставлялись лишь в исключительных случаях, теперь же правила будут приближены к директивам ЕС.

В связи с изменениями количество посетителей финского генконсульства увеличилось в два раза по сравнению с прошлой неделей, как и сроки обработки документов.

"Я вчера посетил визовый центр во второй половине дня в 14 часов и сегодня утром в 9 часов. Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди", - цитирует ТАСС Туоминена.

Директор департамента рекомендовал всем желающих получить визы, приходить в утренние часы до полудня, когда посетителей еще не так много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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