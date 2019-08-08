Россия, Турция и Иран проведут саммит по Сирии

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-08T16:40:41+03:00

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11 сентября в Анкаре пройдет встреча глав трех государств: России, Турции и Ирана. Лидеры обсудят ситуацию в Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

- Такие саммиты полезны и в политическом плане, и с точки зрения обеспечения режима прекращения огня. Нынешняя встреча, по нашим оценкам, пройдет в нужное время и будет иметь большую важность, - приводит его слова ТАСС.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что в мае этого года президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии. Главы государств поговорили о росте напряженности в сирийском городе Идлиб, где нарушение режима прекращения огня "достигло пугающих масштабов".

ИСТОЧНИК KP.RU