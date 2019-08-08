Минобрнауки планирует снизить требования к оценке вузов

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-08T17:00:29+03:00

"А как иначе, если именно в вузы двух столиц едет поступать огромное количество абитуриентов со всей страны?" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для этого университеты поделят на две основных категории

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Министерство науки и высшего образования РФ предложило снизить требования к оценке эффективности университетов. При этом, оценивать вузы городов федерального значения будут жестче учреждений других регионов.

Ведомство собирается разделить высшие учебные заведения на две группы - в первую войдут университеты из Москвы, Санкт-Петербурга и остальных городов федерального значения, вторую группу составят «учреждения, за исключением учреждений, входящих в первую группу», то есть университеты всех остальных городов России.

Оценка эффективности ВУЗа производится по ряду пунктов, один из основных - средний балл ЕГЭ, необходимый абитуриенту для поступления. Так, по новым требованиям, если средний балл за единый госэкзамен студентов из Москвы будет выше 67 баллов, то вуз получит определенное количество баллов в рейтинге эффективности. Студентам вузов второй категории необходимо будет преодолеть порог в 60 баллов для тех же показателей эффективности.

«Действительно, по отдельным показателям для вузов Москвы и Санкт-Петербурга установлены более высокие пороговые значения. А как иначе, если именно в вузы двух столиц едет поступать огромное количество абитуриентов со всей страны?» - передает "Российская газета" комментарий ведомства.

Также планируется перейти на одну, единую для всех образовательных учреждений, платформу учета числа научных публикаций и количество цитирований, — Web of Science. Помимо нее сейчас также используется система Scopus.

ИСТОЧНИК KP.RU