2019-08-08T17:00:29+03:00
Общество

Минобрнауки планирует снизить требования к оценке вузов

Для этого университеты поделят на две основных категории
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
"А как иначе, если именно в вузы двух столиц едет поступать огромное количество абитуриентов со всей страны?""А как иначе, если именно в вузы двух столиц едет поступать огромное количество абитуриентов со всей страны?"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство науки и высшего образования РФ предложило снизить требования к оценке эффективности университетов. При этом, оценивать вузы городов федерального значения будут жестче учреждений других регионов.

Ведомство собирается разделить высшие учебные заведения на две группы - в первую войдут университеты из Москвы, Санкт-Петербурга и остальных городов федерального значения, вторую группу составят «учреждения, за исключением учреждений, входящих в первую группу», то есть университеты всех остальных городов России.

Оценка эффективности ВУЗа производится по ряду пунктов, один из основных - средний балл ЕГЭ, необходимый абитуриенту для поступления. Так, по новым требованиям, если средний балл за единый госэкзамен студентов из Москвы будет выше 67 баллов, то вуз получит определенное количество баллов в рейтинге эффективности. Студентам вузов второй категории необходимо будет преодолеть порог в 60 баллов для тех же показателей эффективности.

«Действительно, по отдельным показателям для вузов Москвы и Санкт-Петербурга установлены более высокие пороговые значения. А как иначе, если именно в вузы двух столиц едет поступать огромное количество абитуриентов со всей страны?» - передает "Российская газета" комментарий ведомства.

Также планируется перейти на одну, единую для всех образовательных учреждений, платформу учета числа научных публикаций и количество цитирований, — Web of Science. Помимо нее сейчас также используется система Scopus.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов
В кинотеатрах Пакистана перестанут показывать индийские фильмы
Россия, Турция и Иран проведут саммит по Сирии
Парламент Киргизии отказался вводить режим чрезвычайного положения
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу
США пообещали Турции вывести свои войска с севера Сирии
Спецназ Киргизии прорвался в дом экс-президента Атамбаева
Финский МИД восхитился умением россиян спокойно стоять в очередях
Госдума хочет запретить мигрантам работать в такси
Маколей Калкин показал, как может выглядеть ремейк «Один дома» от Disney
Правительство выделит 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева в Киргизии увеличилось до 79
Создатели «Игры престолов» перешли в Netflix за 200 миллионов долларов
ООН опубликовала «Руководство по спасению мира для лентяев»
Сторонники экс-президента Атамбаева освободили захваченных спецназовцев
Задержанные в Польше россияне арестованы
Минобороны РФ: на полигоне под Архангельском взорвалась жидкостная реактивная установка
Более трети московских таксистов работают без выходных
Губернатор о пожаре в воинской части под Архангельском: эвакуация не требуется, радиационный фон в норме
Пожар в воинской части под Архангельском: 2 погибших, 15 пострадавших
Американский актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля