В кинотеатрах Пакистана перестанут показывать индийские фильмы

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-08T17:02:50+03:00

Люди рисуют на дороге в Нью-Дели во время протеста против отмены специального статуса Кашмира Фото: REUTERS

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Власти Пакистана запретили показывать индийские фильмы в кинотеатрах страны. Об это сообщила советник премьер-министра Исламской Республики по информационной политике и радиовещанию Фирдус Ашик Авана.

"Ни один индийский фильм не будет показан в пакистанских кинотеатрах. Ни драма, ни другой контент индийского производства", — написала она в Twitter, объяснив меру повышением морального духа жителей Кашмира.

Сайт kp.ru писал, что отношения между странами резко ухудшились после того, как президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене специального статуса спорного региона Джамму и Кашмир. После этого туда были направлены дополнительные силы, а армию республики привели в состояние повышенной боевой готовности.

В Пакистане, тем временем, сообщили о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Индией и приостановили двухстороннюю торговлю. Также Исламабад намерен обратиться в Совет Безопасности ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU