2019-08-08T17:02:50+03:00
Политика

В кинотеатрах Пакистана перестанут показывать индийские фильмы

Таким способом Исламабад хочет повысить моральный дух жителей спорного региона Кашмир
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Люди рисуют на дороге в Нью-Дели во время протеста против отмены специального статуса КашмираЛюди рисуют на дороге в Нью-Дели во время протеста против отмены специального статуса КашмираФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Пакистана запретили показывать индийские фильмы в кинотеатрах страны. Об это сообщила советник премьер-министра Исламской Республики по информационной политике и радиовещанию Фирдус Ашик Авана.

"Ни один индийский фильм не будет показан в пакистанских кинотеатрах. Ни драма, ни другой контент индийского производства", — написала она в Twitter, объяснив меру повышением морального духа жителей Кашмира.

Сайт kp.ru писал, что отношения между странами резко ухудшились после того, как президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене специального статуса спорного региона Джамму и Кашмир. После этого туда были направлены дополнительные силы, а армию республики привели в состояние повышенной боевой готовности.

В Пакистане, тем временем, сообщили о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Индией и приостановили двухстороннюю торговлю. Также Исламабад намерен обратиться в Совет Безопасности ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов
Минобрнауки планирует снизить требования к оценке вузов
Россия, Турция и Иран проведут саммит по Сирии
Парламент Киргизии отказался вводить режим чрезвычайного положения
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу
США пообещали Турции вывести свои войска с севера Сирии
Спецназ Киргизии прорвался в дом экс-президента Атамбаева
Финский МИД восхитился умением россиян спокойно стоять в очередях
Госдума хочет запретить мигрантам работать в такси
Маколей Калкин показал, как может выглядеть ремейк «Один дома» от Disney
Правительство выделит 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева в Киргизии увеличилось до 79
Создатели «Игры престолов» перешли в Netflix за 200 миллионов долларов
ООН опубликовала «Руководство по спасению мира для лентяев»
Сторонники экс-президента Атамбаева освободили захваченных спецназовцев
Задержанные в Польше россияне арестованы
Минобороны РФ: на полигоне под Архангельском взорвалась жидкостная реактивная установка
Более трети московских таксистов работают без выходных
Губернатор о пожаре в воинской части под Архангельском: эвакуация не требуется, радиационный фон в норме
Пожар в воинской части под Архангельском: 2 погибших, 15 пострадавших
Американский актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля