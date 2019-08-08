США нашли, что предложить Европе взамен "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-08T17:37:51+03:00

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Соединенные Штаты нашли, что предложить европейским потребителям взамен российско-немецкого газопровода "Северный поток-2".

Сайт kp.ru писал, что Вашингтон уже давно выступает против его прокладки, навязывая партнерам свой более дорогой сжиженный газ. А в конце июля в Сенат был внесен очередной законопроект о введении санкций в отношении лиц и компаний, как-либо участвующих в реализации проекта "Северный поток-2".

Это может затормозить строительство, но отказываться от дешевого газа в Европе не станут, а вот альтернативный газопровод может помочь Штатам "победить" в этом споре.

Речь идет о проекте EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), обсуждение которого прошло министерской конференции по энергетике в Афинах. Трубопровод планируют проложить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

"EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье", — считает автор статьи в немецком издании Junge Welt.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU