США нашли, что предложить Европе взамен "Северного потока-2"
Соединенные Штаты нашли, что предложить европейским потребителям взамен российско-немецкого газопровода "Северный поток-2".
Сайт kp.ru писал, что Вашингтон уже давно выступает против его прокладки, навязывая партнерам свой более дорогой сжиженный газ. А в конце июля в Сенат был внесен очередной законопроект о введении санкций в отношении лиц и компаний, как-либо участвующих в реализации проекта "Северный поток-2".
Это может затормозить строительство, но отказываться от дешевого газа в Европе не станут, а вот альтернативный газопровод может помочь Штатам "победить" в этом споре.
Речь идет о проекте EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), обсуждение которого прошло министерской конференции по энергетике в Афинах. Трубопровод планируют проложить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.
"EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье", — считает автор статьи в немецком издании Junge Welt.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU