Росгвардия подарила Московской области новый детский сад
Росгвардия передала Московской области новый детский сад в поселке Ашукино Пушкинского района, где дислоцируется бригада оперативного назначения Центрального округа.
Ведомство выступило заказчиком строительства, а его директор генерал армии Виктор Золотов накануне оценил результаты работ вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Они осмотрели помещения дошкольного учреждения, включая залы для занятий, пищевой и медицинский блоки, а также ясельные и старшие группы.
Экскурсоводом выступила заведующая детским садом № 6 "Улыбка" Антонина Федорова. Золотов вручил ей сертификат на комплекс спортивных тренажеров, а Воробьев - мобильный автогородок для изучения правил дорожного движения. Также глава Росгвардии и губернатор встретились с родителями будущих воспитанников.
Детский сад будет готовь принять свыше 180 детей уже в сентябре этого года. Около 70 из них - члены семей военнослужащих Софринской бригады. На территории учреждения расположены игровые зоны, физкультурные и хозяйственные площадки. Общая площадь застройки порядка 2 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте Росгвардии.
А пока в Подмосковье строят новые детские сады, в городе Тулуне Иркутской области разбирают завалы у старых дошкольных учреждений. Сайт kp.ru писал, что этим регион сильно пострадал от наводнений, и сотрудники Росгвардии помогают ликвидировать последствия стихийного бедствия.
ИСТОЧНИК KP.RU