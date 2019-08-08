Росгвардия подарила Московской области новый детский сад

СЕГОДНЯ 19:15 2019-08-08T19:15:18+03:00

В дошкольном учреждении на несколько сотен мест будут учиться дети военнослужащих и местных жителей

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Росгвардия передала Московской области новый детский сад в поселке Ашукино Пушкинского района, где дислоцируется бригада оперативного назначения Центрального округа.

Ведомство выступило заказчиком строительства, а его директор генерал армии Виктор Золотов накануне оценил результаты работ вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Они осмотрели помещения дошкольного учреждения, включая залы для занятий, пищевой и медицинский блоки, а также ясельные и старшие группы.

Экскурсоводом выступила заведующая детским садом № 6 "Улыбка" Антонина Федорова. Золотов вручил ей сертификат на комплекс спортивных тренажеров, а Воробьев - мобильный автогородок для изучения правил дорожного движения. Также глава Росгвардии и губернатор встретились с родителями будущих воспитанников.

Детский сад будет готовь принять свыше 180 детей уже в сентябре этого года. Около 70 из них - члены семей военнослужащих Софринской бригады. На территории учреждения расположены игровые зоны, физкультурные и хозяйственные площадки. Общая площадь застройки порядка 2 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте Росгвардии.

А пока в Подмосковье строят новые детские сады, в городе Тулуне Иркутской области разбирают завалы у старых дошкольных учреждений. Сайт kp.ru писал, что этим регион сильно пострадал от наводнений, и сотрудники Росгвардии помогают ликвидировать последствия стихийного бедствия.

ИСТОЧНИК KP.RU