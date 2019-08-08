2019-08-08T19:31:37+03:00
Политика

МИД РФ указал ФРГ на недопустимость призывов к участию в акциях в Москве

Временная поверенная в делах Германии была вызвана в министерство в связи с действиями Deutsche Welle
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия оставляет за собой право на ответную реакциюРоссия оставляет за собой право на ответную реакциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел России указало властям Германии на недопустимость адресованным москвичам призывов к участию в несанкционированных митингах.

Сайт kp.ru писал, что ранее с такими заявлениями в прямом эфире выступили ведущие немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Действия СМИ уже раскритиковали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"В ходе беседы в МИД России 8 августа с временной поверенной в делах ФРГ в РФ Беате Гжески обратили внимание германской стороны на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дипломаты акцентировали внимание на том, что случившееся идет вразрез с нормами профессиональной этики журналистов и больше похоже на попытку вмешательства во внутренние дела России. В случае повторения ситуации Москва оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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