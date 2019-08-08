Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

СЕГОДНЯ 20:54 2019-08-08T20:54:55+03:00

Встреча прошла в "позитивном" ключе, но текст документа не устроил команду украинского президента

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.

Сайт kp.ru писал, что политик посетил епископа в его резиденции на Фанаре в Турции. Источники сообщают, что переговоры прошли в "позитивном" ключе, как и прощение собеседников - патриарх лично проводил президента до машины - но текст итогового документа не понравился команде украинского лидера.

Заявление было подготовлено командой патриарха в сотрудничестве с министерством внутренних дел. Согласно данным BBC News Украина, в тексте преимущественно затрагивалась экологическая тематика, без каких-либо политических провокационных формулировок.

Что именно не устроило советников Зеленского, неизвестно, но встреча завершилась без подписания документа.

ИСТОЧНИК KP.RU