2019-08-08T20:54:55+03:00
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Встреча прошла в "позитивном" ключе, но текст документа не устроил команду украинского президента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский и патриарх ВарфоломейВладимир Зеленский и патриарх ВарфоломейФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.

Сайт kp.ru писал, что политик посетил епископа в его резиденции на Фанаре в Турции. Источники сообщают, что переговоры прошли в "позитивном" ключе, как и прощение собеседников - патриарх лично проводил президента до машины - но текст итогового документа не понравился команде украинского лидера.

Заявление было подготовлено командой патриарха в сотрудничестве с министерством внутренних дел. Согласно данным BBC News Украина, в тексте преимущественно затрагивалась экологическая тематика, без каких-либо политических провокационных формулировок.

Что именно не устроило советников Зеленского, неизвестно, но встреча завершилась без подписания документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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