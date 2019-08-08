2019-08-08T21:17:07+03:00
Политика

Истребители США и Канады перехватили российские бомбардировщики у Аляски

Ракетоносцы Ту-95 не нарушали чужое воздушное пространство, оставаясь в небе над морем Бофорта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские самолеты не нарушили границ. Фото: twitter.com/NORADCommandРоссийские самолеты не нарушили границ. Фото: twitter.com/NORADCommand
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Истребители США и Канады перехватили два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 у берегов Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В перехвате участвовали два истребителя F-22 и два CF-18 при поддержке самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, KC-135 Stratotanker и заправщика C-130. Инцидент произошел в четверг, 8 августа.

"[Истребители] успешно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 "Медведь" в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски", — говорится в сообщении, опубликованном на странице NORAD в Twitter.

В командовании подчеркнули, что российские самолеты не нарушали границ, все время оставаясь в международном воздушном пространстве над морем Бофорта.

Стоит отметить, что такие случаи не редкость в международной практике. Самолеты постоянно поднимаются в воздух, контролируя обстановку в небе. Сайт kp.ru писал, что один из таких случаев произошел месяцем ранее над Черным морем - российский истребитель перехватил американского разведчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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