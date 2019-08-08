Концертный зал «Зарядье» победил в номинации «Проект года»

СЕГОДНЯ 22:21 2019-08-08T22:22:37+03:00

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Накануне Дня строителя Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Лучшим проектом года мэр Москвы назвал концертный зал «Зарядье».

- Объектом года ожидаемо, конечно, стало «Зарядье», но не парк «Зарядье», а концертный зал, который стал новым символом Москвы. Объект, который высоко оценен международными экспертами и теми, кто выступают в этом зале, зрителями, москвичами, - отметил мэр. - Действительно, уникальный проект, который органично интегрирован в центре города, в парковой территории «Зарядья».

В конкурсе «Лучший проект года» принимали участие 92 строительных объекта, из которых в финал вышли 36. Какие проекты стали лучшими, решало не только профессиональное жюри, но и сами москвичи. В открытом онлайн голосовании приняли участие больше миллиона жителей города.

В номинации на лучший отреставрированный объект большинством голосов победил павильон «Космос» на ВДНХ.

- В области реставрации заслуженно, мне кажется, отданы голоса павильону «Космос» на ВДНХ. По большому счету, там каждому объекту можно присуждать премию, но «Космос» - не просто павильон, это наша история, наша гордость, - подчеркнул Сергей Собянин. - Восстановление его заняло не один год, кропотливейшая работа. Мало того, что проведена реставрация этого объекта, он наполнен жизнью и сегодня является одним из лучших в мире космических павильонов.

Мэр Москвы также отметил, что в городе сейчас строится огромное количество спортивных объектов: возведен стадион футбольного клуба ЦСКА «ВЭБ-Арена», после реконструкции открылся стадион «Лужники».

- Невозможно было не заметить старый-новый стадион «Динамо», который сохранил элементы исторического стадиона, что очень важно. Спасибо проектировщикам, строителям, которые сумели это сделать. Появился суперсовременный объект, который стал еще одним символом спорта нашей страны, - заявил Сергей Собянин.

В строительной отрасли Москвы сегодня заняты боле 800 тысяч человек. Мэр поздравил строителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд, который делает столицу красивой и комфортной.

- Это большая часть экономики города: как в строительной отрасли работают - судят о развитии городов, регионов и стран, - подчеркнул Собянин. - Спасибо от имени москвичей за вашу работу. Хочу пожелать, чтобы результаты вашей работы были не только функциональными, но и красивыми объектами, которыми гордится наш город, наша страна и весь мир.

ИСТОЧНИК KP.RU