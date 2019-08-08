2019-08-08T23:00:27+03:00
Происшествия

Застрелены, повешены, расчленены: в Мексике нашли тела 20 человек

Полиция считает, что все погибшие - жертвы войн наркокартелей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сразу девять тел были подвешены на мостуСразу девять тел были подвешены на мостуФото: REUTERS
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В мексиканском штате Мичоакан обнаружены тела 20 человек. Страшные находки были сделаны в четверг, 8 августа, в трех разных местах города Уруапан. Об этом сообщил министр безопасности штата Исраэль Патрон.

Согласно его данным, девять тел, включая двух женщин, были подвешены на мосту. Еще семерых нашли расчлененными. На телах остальных правоохранители нашли следы пулевых ранений.

Предполагается, что все погибшие стали жертвами войн наркокартелей, которые борются за контроль над транзитом кокаина в Соединенные Штаты. Ведется расследование, передает Aristegui Noticias.

Сайт kp.ru писал, что в конце июня еще несколько тел обнаружили на границе Мексики и США. Девушка и трое детей скончались от обезвоживания неподалеку от места, где возводится новое пограничное ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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