Боевики пытались обстрелять российскую военную базу в Сирии
В Сирии боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, запустив в ее направлении четыре ракеты. Однако до цели они не долетели, упав в одном из поселений в двух километрах северо-восточнее аэродрома. В результате погибли люди: двое местных военных, еще 13 человек получили ранения. Россиян среди погибших и пострадавших нет.
- В 16:03 отмечено три разрыва выпущенных террористами ракет в двух километрах северо-восточнее аэродрома Хмеймим. В результате обстрела незаконным вооруженным формированием двое местных жителей погибли, четыре человека получили ранения, включая одного ребенка, - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.
Отмечается, что за прошлые сутки военные зафиксировали 46 атак со стороны боевиков. Значительную их концентрацию отметили в населенного пункта Кбана провинции Латакия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»