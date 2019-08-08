Боевики пытались обстрелять российскую военную базу в Сирии

8 Авг. 23:51 2019-08-08T23:51:12+03:00

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В Сирии боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, запустив в ее направлении четыре ракеты. Однако до цели они не долетели, упав в одном из поселений в двух километрах северо-восточнее аэродрома. В результате погибли люди: двое местных военных, еще 13 человек получили ранения. Россиян среди погибших и пострадавших нет.

- В 16:03 отмечено три разрыва выпущенных террористами ракет в двух километрах северо-восточнее аэродрома Хмеймим. В результате обстрела незаконным вооруженным формированием двое местных жителей погибли, четыре человека получили ранения, включая одного ребенка, - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

Отмечается, что за прошлые сутки военные зафиксировали 46 атак со стороны боевиков. Значительную их концентрацию отметили в населенного пункта Кбана провинции Латакия.

ИСТОЧНИК KP.RU