В Минобороны России отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95МС
В Минобороны России прокомментировали заявление США о том, что американские и канадские истребители перехватили российские бомбардировщики у Аляски. Военные сообщили, что два самолета Ту-95МС российских ВКС совершили полет над Беринговым морем в рамках учения «Океанский щит - 2019».
По сообщению Минобороны, полет проходил над нейтральной территорией в строгом соответствии с международными законами. Он длился более десяти часов.
- Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, — подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве также уточнили, что дальняя авиация регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана и другими акваториями.
Напомним, что сайт kp.ru писал ранее, что истребители США и Канады перехватили российские бомбардировщики у Аляски.
ИСТОЧНИК KP.RU