В Минобороны России отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95МС

СЕГОДНЯ 01:08 2019-08-09T01:08:29+03:00

В Минобороны России отреагировали заявление США о перехвате Ту-95МС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные РФ заявили, что бомбардировщики летели над нейтральной территорией

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В Минобороны России прокомментировали заявление США о том, что американские и канадские истребители перехватили российские бомбардировщики у Аляски. Военные сообщили, что два самолета Ту-95МС российских ВКС совершили полет над Беринговым морем в рамках учения «Океанский щит - 2019».

По сообщению Минобороны, полет проходил над нейтральной территорией в строгом соответствии с международными законами. Он длился более десяти часов.

- Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве также уточнили, что дальняя авиация регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана и другими акваториями.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее, что истребители США и Канады перехватили российские бомбардировщики у Аляски.

ИСТОЧНИК KP.RU