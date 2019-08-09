Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство

СЕГОДНЯ 02:01 2019-08-09T02:01:36+03:00

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Украина разрешила войти в свое воздушное пространство самолету российской авиакомпании. Судно направлялось из Италии в Москву и пыталось обойти грозовой фронт. Для этого необходимо было пересечь украинскую границу.

- 7 августа пилот воздушного судна российской авиакомпании «Глобус» в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра, - сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» в своем аккаунте в Facebook.

Напомним, что в октябре 2015 года Украина запретила российским самолетам полеты над своей территорией. В ответ Россия тоже закрыла небо для украинских авиакомпаний. Таким образом полеты между странами были полностью прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU