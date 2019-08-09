2019-08-09T02:21:38+03:00
Политика

В США заявили о готовности Трампа к переговорам с Ираном

Глава Белого дома «ждет звонка» от аятоллы и Роухани
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США заявили о готовности Трампа к переговорам с ИраномВ США заявили о готовности Трампа к переговорам с ИраномФото: REUTERS
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В Госдепе заявили, что президент США Дональд Трамп готов вести переговоры с лидерами Ирана, если они сами того хотят. Более того, официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что глава Белого дома «ждет звонка» от них.

- Наше требование к аятолле и к Роухани заключается в том, чтобы они тщательно подумали о том, как они терроризируют регион, и подумали над тем, чтобы прекратить это. Если они хотят поговорить о том, как они могут вести себя, как нормальная страна, и как они могут быть возвращены в мир и избавиться от санкций, они точно знают, кому им надо позвонить. Это президент Трамп. И он ждет их звонка, - цитирует «РИА Новости» Морган Оратус.

Напомним, что ранее Трамп пообещал стать лучшим другом Ирана и сделать его великим. Единственное условие - отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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