Умер Жан-Пьер Моки, французский кинорежиссер

СЕГОДНЯ 02:46 2019-08-09T02:46:20+03:00

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На 91 году жизни скончался Жан- Пьер Моки, французский кинорежиссер. Его не стало в четверг, 8 августа. Моки умер в своем доме в Париже в кругу семьи и близких, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на родственников известного француза.Причины смерти кинодеятеля на данный момент неизвестны.

Отмечается, что Моки известен по кинолентам «Ловушка для дураков», «Золотое дно», «Здравствуй». Но популярность во Франции ему принес фильм «Забавный прихожанин». За свою карьеру Жан- Пьер Моки снял более 60 художественных фильмов. В его работах принимали участие такие актеры как Жерар Депардье, Пьер Ришар, Бурвиль и Мишель Симон.

Помимо этого, режиссер выступал и в качестве актера в театральных постановках и фильмах. Также он пробовал себя в роли продюсера и сценариста.

ИСТОЧНИК KP.RU