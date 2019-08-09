Трамп заявил об отставке замглавы нацразведки США
Президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в Twitter заявил об отставке замглавы национальной разведки США Сью Гордон. Она покинет занимаемую должность вместе с руководителем Дэном Коутсом 15 августа.
- Сью объявила, что она уйдет 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса. Новый исполняющий обязанности директора национальной разведки будет скоро назван, - написал Трамп.
Американский лидер также отметил, что Гордон за последние два года, которые Трамп с ней знаком, показала себя как профессионал в своем деле, и что он уважает ее.
Позже глава Белого дома сообщил имя исполняющего обязанности директора национальной разведки, который займет пост 15 августа.
- Я рад сообщить вам, что почетный Жозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа. Адмирал Магуайр имеет долгую и выдающуюся военную карьеру, уйдя в отставку из военно-морского флота США в 2010 году. Я не сомневаюсь, что он сделает отличную работу, - добавил Трамп
Напомним, что глава национальной разведки США Дэн Коутс в конце июля объявил о своем выходе на пенсию.
ИСТОЧНИК KP.RU