2019-08-09T03:01:33+03:00
Политика

Трамп заявил об отставке замглавы нацразведки США

Сью Гордон покинет свой пост 15 августа
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп заявил об отставке замглавы нацразведки СШАТрамп заявил об отставке замглавы нацразведки СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в Twitter заявил об отставке замглавы национальной разведки США Сью Гордон. Она покинет занимаемую должность вместе с руководителем Дэном Коутсом 15 августа.

- Сью объявила, что она уйдет 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса. Новый исполняющий обязанности директора национальной разведки будет скоро назван, - написал Трамп.

Американский лидер также отметил, что Гордон за последние два года, которые Трамп с ней знаком, показала себя как профессионал в своем деле, и что он уважает ее.

Позже глава Белого дома сообщил имя исполняющего обязанности директора национальной разведки, который займет пост 15 августа.

- Я рад сообщить вам, что почетный Жозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа. Адмирал Магуайр имеет долгую и выдающуюся военную карьеру, уйдя в отставку из военно-морского флота США в 2010 году. Я не сомневаюсь, что он сделает отличную работу, - добавил Трамп

Напомним, что глава национальной разведки США Дэн Коутс в конце июля объявил о своем выходе на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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