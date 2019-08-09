2019-08-09T03:35:15+03:00
Общество

Минздрав объяснил рост числа детей с онкозаболеваниями в России

В 2018 году их стало на 4,3% больше, чем в 2017
Мария ИГНАТЬЕВА
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Минздрав объяснил рост числа детей с онкозаболеваниями в РоссииМинздрав объяснил рост числа детей с онкозаболеваниями в РоссииФото: Александр ГЛУЗ
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Росстат заявил о повышении числа детей до 14 лет со злокачественными новообразованиями. По сравнению с 2017 годом в 2018 их стало больше на 4,3% -21,3 тысяч человек. В Миндзраве отметили, что это обусловлено эффективным лечением и увеличением количества детей, находящихся на диспансерном наблюдении.

- Это очень радостные, позитивные цифры, так как они отражают увеличение диспансерной группы детей, перенесших онкологические заболевания. За счет эффективного лечения, более 80% больных имеют безрецидивное течение болезни более пяти лет, происходит естественное увеличение диспансерной группы, - передает слова академика РАН Александра Румянцева пресс-служба ведомства.

В Росстате отметили, что число детей в возрасте от 15 до 17 лет с онкологическими заболеваниями составило 5, 7 тысяч человек в 2018 году. В 2017 году этот показатель был ниже на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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