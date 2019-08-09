У Российских границ 17 раз последнюю неделю вели разведку иностранные самолеты
У Российских границ 17 раз последнюю неделю вели разведку иностранные самолеты
Нарушения воздушного пространства РФ зафиксировано не было
Минобороны обнародовало данные, согласно которым за минувшую неделю разведку у границ России с неба вели 17 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства России при этом допущено не было.
Также из инфографики следует, что за последнюю семидневку российские истребители 12 раз поднимались в небо для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов у границ страны.
Напомним, что ранее сообщалось о полете российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС к Аляске. Власти США заявили, что истребители США и Канады перехватили российские бомбардировщики у Аляски. Однако Минобороны заявило, что полеты прошли в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU