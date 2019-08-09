2019-08-09T05:05:03+03:00
Общество

Россияне стали меньше доверять своему окружению

Больше всего люди перестали доверять коллегам
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Россияне стали меньше доверять своему окружениюРоссияне стали меньше доверять своему окружениюФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Эксперты провели опрос, который показал снижение доверия респондентов к своему окружению. Около 30% опрошенных заявили, что тех, кто заслуживает доверия стало меньше. Противоположного мнения придерживается лишь 6% человек.

Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что надежды на расширение числа людей, заслуживающих доверия, испытывает в основном молодежь. А вот у россиян от 55 лет это чувство наоборот угасает. Участники опроса сообщали, что стали меньше доверять своим коллегам, таких большинство – 25%. Около 18 уже не так, как раньше верят друзьям, а 12,6 родственникам, сообщает «Российская газета».

При этом, по уровню доверия к своему окружения Россия обгоняет многие страны, но все же уступает Китаю и Швеции. Там своему окружению доверяет более 60 % населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У Российских границ 17 раз последнюю неделю вели разведку иностранные самолеты
«Квартал-95» нашел комика на роль Зеленского
Минздрав объяснил рост числа детей с онкозаболеваниями в России
Трамп заявил об отставке замглавы нацразведки США
Умер Жан-Пьер Моки, французский кинорежиссер
В США заявили о готовности Трампа к переговорам с Ираном
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство
В Москве напали на депутата Госдумы
В Минобороны России отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95МС
Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах
Американский эсминец Porter вошел в Черное море
Боевики пытались обстрелять российскую военную базу в Сирии
Застрелены, повешены, расчленены: в Мексике нашли тела 20 человек
Охранник Зеленского не пустил к президенту российскую журналистку
Концертный зал «Зарядье» победил в номинации «Проект года»
Трамп признался, что его не устраивает крепкий курс доллара
Милиция разогнала сторонников Атамбаева в Бишкеке
Медведев о ситуации в Киргизии: "Лимит на революции" уже исчерпан