Россияне стали меньше доверять своему окружению

СЕГОДНЯ 05:05 2019-08-09T05:05:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты провели опрос, который показал снижение доверия респондентов к своему окружению. Около 30% опрошенных заявили, что тех, кто заслуживает доверия стало меньше. Противоположного мнения придерживается лишь 6% человек.

Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что надежды на расширение числа людей, заслуживающих доверия, испытывает в основном молодежь. А вот у россиян от 55 лет это чувство наоборот угасает. Участники опроса сообщали, что стали меньше доверять своим коллегам, таких большинство – 25%. Около 18 уже не так, как раньше верят друзьям, а 12,6 родственникам, сообщает «Российская газета».

При этом, по уровню доверия к своему окружения Россия обгоняет многие страны, но все же уступает Китаю и Швеции. Там своему окружению доверяет более 60 % населения.

ИСТОЧНИК KP.RU