2019-08-09T05:39:57+03:00
Общество

В России появится национальный стандарт на школьную форму

Его планируют утвердить в 2020 году
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России появится национальный стандарт на школьную формуВ России появится национальный стандарт на школьную формуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России в 2020 году планируют утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму. Эксперты намерены указать в документе требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки.

- Синтетика не способна впитывать, удерживать влагу и дышать, поэтому если ее много в составе изделия, это делает одежду неудобной для ежедневного использования, - сказал в интервью «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он уточнил, что нормы для таких изделий должны быть более строгими, чем для обычной детской одежды. Эксперты отмечают, что около 80% одежды для школьников низкого качества и небезопасны.

Сообщается, что первая редакция предварительного национального стандарта ожидается не позднее декабря 2019 года, а утверждение запланировано на 2020 год. Сначала нацстандарт будет утвержден на ограниченный срок, чтобы проверить нормы на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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