На Украине назвали Россию «воюющей стороной по вопросу Крыма»

СЕГОДНЯ 05:58 2019-08-09T06:00:00+03:00

Депутат Верховной Рады Украины удивлен, что этот вопрос не был поднят на уровне Генассамблеи ООН

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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» назвал Россию «воюющей стороной по вопросу Крыма». Он отметил, что реальных оснований утверждать о войне с РФ на Донбассе нет, подтверждений нет даже в отчетах украинского генштаба. А вот о ситуации с полуостровом не так проста.

- Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации, - сказал парламентарий.

Он также заявил, что Украине пора сесть за стол переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. При этом, президенту Украины Владимиру Зеленскому, по мнению политика, стоит самому съездить в ЛНР и поговорить с местными жителями, чтобы остановить конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU