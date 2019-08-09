2019-08-09T06:18:10+03:00
Политика

Вице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламент

Маттео Сальвини видит в этом необходимость из-за разногласий в правящем альянсе партий
Мария ИГНАТЬЕВА
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Вице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламентВице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламентФото: REUTERS
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Заместитель премьер-министра и глава МВД Италии Маттео Сальвини призвал к проведению внеочередных парламентских выборов в стране. С таким предложением он обратился к премьер-министру Италии Джузеппе Конте Сальвини.

Политик, как передает агентство Reuters, считает, что правящий альянс партий «Лига» и «Движение «5 звезд» не справился со своими задачами. Он заявил, что им мешают это сделать разногласия.

- Мы должны немедленно вернуть право выбора избирателям, - сказал Сальвини.

По его мнению, для проведения всех необходимых процедур нужно созвать парламент на следующей неделе.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о высказывании политика в адрес президента России Владимира Путина. Вице- премьер назвал главу государства "великим президентом" и настоял на восстановлении отношений между Римом и Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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