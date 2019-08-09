2019-08-09T08:00:34+03:00
Политика

Пограничные службы РФ и США утвердили план сотрудничества на 2020 год

Речь идет о взаимодействии в сфере охраны биоресурсов в районе Тихого океана
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подписан план согласованных действий сил ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны СШАПодписан план согласованных действий сил ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по восточному арктическому району и 17-й район береговой охраны США утвердили план совместных действий по охране биоресурсов в конвенционной части Тихого океана.

Сайт kp.ru писал, что американская делегация прибыла в Петропавловск-Камчатский еще в понедельник, 5 августа. С нашей стороны в обсуждениях участвовало руководство пограничного управления ФСБ, со стороны США - группа под руководством командующего 17-м районом БОХР вице-адмиралом Мэтью Т. Беллом - младшим.

В ходе переговоров обсуждалась борьба с нелегальным промыслом в Беринговом море и на севере Тихого океана, ведение совместных учений и обеспечение пограничной безопасности обеих стран.

"По результатам встречи подписан план согласованных действий сил двух ведомств на 2020 год", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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