Пограничные службы РФ и США утвердили план сотрудничества на 2020 год
Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по восточному арктическому району и 17-й район береговой охраны США утвердили план совместных действий по охране биоресурсов в конвенционной части Тихого океана.
Сайт kp.ru писал, что американская делегация прибыла в Петропавловск-Камчатский еще в понедельник, 5 августа. С нашей стороны в обсуждениях участвовало руководство пограничного управления ФСБ, со стороны США - группа под руководством командующего 17-м районом БОХР вице-адмиралом Мэтью Т. Беллом - младшим.
В ходе переговоров обсуждалась борьба с нелегальным промыслом в Беринговом море и на севере Тихого океана, ведение совместных учений и обеспечение пограничной безопасности обеих стран.
"По результатам встречи подписан план согласованных действий сил двух ведомств на 2020 год", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы управления.
ИСТОЧНИК KP.RU