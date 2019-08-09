2019-08-09T09:15:53+03:00
Политика

В правительстве Южной Кореи прошли кадровые перестановки

Президент Мун Чжэ Ин уволил нескольких министров и сменил посла республики в США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент ЮК Мун Чжэ Ин. Фото: Сергей Бобылев фотохост-агентство ТАССПрезидент ЮК Мун Чжэ Ин. Фото: Сергей Бобылев фотохост-агентство ТАСС
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел крупные перестановки в правительстве страны. Об этом сообщила представитель администрации главы государства Ко Мин Чжон.

Кадровые изменения коснулись министров по делам женщин и семьи, науки и техники, сельского хозяйства, а также юстиции. Кроме того, был назначен новый посол республики в Соединенных Штатах. Им стал депутат Национального собрания, член парламентского комитета по внешней политике и объединения Ли Су Хёк.

"Перестановки в кабинете министров и смена посла подчеркивают последовательность политики реформ правительства Мун Чжэ Ина", - сказала представитель администрации на брифинге, запись которого опубликована в Facebook.

По ее словам, власти приняли во внимание порядочность и компетентность кандидатов на освободившиеся должности, и теперь им предстоит пройти формальное утверждение в парламенте.

Стоит отметить, что перестановки прошли на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове и экономических противоречий между Сеулом и Токио. Сайт kp.ru писал, что Япония ввела ограничения на экспорт в Южную Корею материалов, необходимых для электротехнической промышленности, а Пхеньян провел новые ракетные испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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