Медведев подтвердил готовность России и дальше поддерживать Киргизию

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-09T09:51:54+03:00

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Россия планирует и дальше поддерживать Киргизию по целому ряду направлений, укрепляя уже и без того "продвинутые отношения". Такое заявление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал в пятницу, 9 августа, на встрече с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

"По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру - республике Киргизстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что перед поездкой в Чолпон-Ата обсудил вопросы двухсторонних отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, который передал привет киргизскому руководству. Жээнбеков, в свою очередь, отметил, что в последние годы политический диалог между Москвой и Бишкеком находится на довольно высоком уровне.

"Мы всегда чувствуем вашу поддержку. И вас в Киргизстане знают, как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство", - цитирует ТАСС киргизского лидера.

Сайт kp.ru писал, что Медведев прилетел в республику на заседание Евразийского межправительственного совета. Визит проходит на фоне обострения внутриполитической ситуации в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU