2019-08-09T10:25:59+03:00
В мире

Детский лагерь заработал в сирийском Алеппо при поддержке военных РФ

Российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил ребят питанием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В лагере отдыхают ребята до 12 лет, в основном — дети погибших военнослужащихВ лагере отдыхают ребята до 12 лет, в основном — дети погибших военнослужащихФото: REUTERS
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В сирийском Алеппо появился летний лагерь для детей. Открытие учреждения состоялось во многом благодаря поддержке российских военных, которые помогли организовать поставки питания. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон Андрей Харламов.

Он подчеркнул, что российские офицеры занимаются не только раздачей гуманитарной помощи, но еще и участвуют в мероприятиях, таких как открытие детского лагеря. В этом учреждении будут отдыхать ребята в возрасте от 6 до 12 лет, в основном дети погибших сирийских военнослужащих.

"В первую очередь мы стараемся отвлечь их от черных воспоминаний, связанных с войной, с боевиками, стараемся поменять негативное впечатление от нашего города, сложившееся за последние годы", - сказал начальник отдела по воспитанию и образованию пионеров Алеппо Ран Йоссеф.

По его словам, для этих целей в лагере есть всевозможные секции и кружки, а также научный кластер, где детей готовят к участию в международных олимпиадах, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее помощь от силовиков получила также Московская область. Росгвардия в распоряжение региона новый детский сад в поселке Ашукино Пушкинского района. Дошкольное учреждение готово принять 180 малышей уже в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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