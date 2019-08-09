2019-08-09T10:43:40+03:00
В мире

Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Ровно 74 года назад американцы сбросили на город бомбу мощностью в 21 килотонну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Школьницы молятся за жертв атомной бомбардировки 1945 года в Парке мира в НагасакиШкольницы молятся за жертв атомной бомбардировки 1945 года в Парке мира в НагасакиФото: REUTERS
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В японском городе Нагасаки состоялась мемориальная церемония в память о погибших в результате атомной бомбардировки. В эту пятницу, 9 августа, исполнилось ровно 74 года со дня, когда американцы сбросили на западную часть острова Кюсю огромную бомбу мощностью в 21 килотонну.

Взрыв прогремел ровно 11.02 (05.02 мск), и в это же время участники памятной церемонии объявили минуту молчания. На мероприятии присутствовали представители более 70 стран мира и премьер-министр Японии Синдзо Абэ - всего около пяти тысяч человек.

К монументу мира в Нагасаки возложили венки из траурных желтых и белых хризантем и зачитали молитвы. Также перед собравшимися выступил мэр города Томихиса Тауэ.

"Я призываю особенно США и Россию взять на себя ответственность как ядерных сверхдержав и продемонстрировать всему миру конкретные шаги к радикальному сокращению ядерных боеприпасов", - сказал градоначальник.

При этом он обратился также к японскому правительству с просьбой ратифицировать заключенный еще несколько лет назад договор о запрещении ядерного оружия, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад еще одна мемориальная церемония в память о жертвах атомной бомбардировки прошла в Хиросиме. Мэр этого города Кадзуми Мацуи также призвал Токио не допустить повторения трагедии и подписать конвенцию ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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