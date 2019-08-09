Роспотребнадзор назвал продукты, которые продаются с нарушениями

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-09T11:35:10+03:00

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Роспотребнадзор составил список продаваемых с нарушениями товаров. Всего в период со второго по восьмое августа было выявлено 23 партии пищевых продуктов, выпускаемых с нарушениями. Большинство из них (16 партий) – это молочная продукция, пишет RG. Чуть меньше нарушений пришлось на кулинарные изделия. Их было выявлено три партии. По одной партии также пришлось на кондитерские изделия, мясо, яйца и минеральную воду.

Чаще всего, нарушения связаны с тем, что в магазинах продаются продукты с истекшим сроком годности.

Кроме того, комиссия выявила 16 партий непродовольственных товаров, которые продавались с нарушениями. Это кожаные изделия (1 партия), меховые изделия (3 партии), обувь (1 партия), а также трикотажная одежда (11 партий). Здесь нарушения, чаще всего, связаны с тем, что на маркировке изделия отсутствует требуемая информация.

ИСТОЧНИК KP.RU