«Всегда с командой»: Глушаков поблагодарил преданного дедушку-болельщика

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-09T12:12:21+03:00

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Перед предстоящим матчем со «Спартаком» бывший капитан московской команды, теперь выступающий за «Ахмат», выложил в свой Твиттер видео, на котором колоритный возрастной фанат «грозненцев» скандирует его фамилию.

Глушаков оценил поддержку грозненских болельщиков.

Шансы, что Глушаков выйдет на матч против своей бывшей команды не стопроцентны, и испорченная репутация (Глушаков перешел в «Ахмат» из-за конфликта с главным тренером «Спартака») здесь не причем. Глушаков травмирован.

Вопрос прокомментировал главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов.

«Теоретически участие Глушакова в матче со „Спартаком“ возможно. Но я стараюсь не предполагать, а смотреть на состояние игрока. Денис потянул верхнюю поверхность бедра. <…> Не беспокоит ли меня его репутация? Вопрос, кто создает эту репутацию. Мы не думаем, что во всем виноват он. Смотрим только на футбольные дела. Что касается остального – это его личное. Винить его одного неправильно. Мы не знаем всех подробностей. Но они мне и не нужны. Мне надо смотреть на футбол», — сказал тренер журналистам.

Матч московского «Спартака» и «Ахмата» в рамках 5-го тура РПЛ состоится 11 августа в Грозном на «Ахмат арене».

ИСТОЧНИК KP.RU