Захарова поблагодарила Украину за помощь в ситуации с российским самолетом

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-09T12:26:13+03:00

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поблагодарила Украину за то, что она разрешила российскому лайнеру залететь на свою территорию во избежание попадания в грозовой фронт.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел в среду, 7 августа. Пассажирский самолет авиакомпании "Глобус" следовал из Италии в Москву, когда экипаж заметил впереди мощные кучевые облака. В результате пилот обратился за помощью к диспетчерам Львовского районного центра, которые выдали ему разрешение на использование воздушного пространства Украины.

Напомним, что Киев еще в октябре 2015 года запретил нашим самолетам летать над своей территорией, Москва не осталась в стороне и приняла аналогичное решение. Так что недавний случай стал большим исключением из правил.

"Отличная новость! Спасибо!", - написала Захарова у себя на странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU