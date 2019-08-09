Дешевые лекарства покидают аптеки

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-09T13:29:02+03:00

Минпромторг не подтверждает информацию, но аптеки уже обвинили в манипуляциях

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Впервые за несколько лет упала рыночная доля дешевых лекарств (от 50 до 500) рублей. При этом дорогие препараты показывают рост в 8%.

Эти показатели стали предметом общественной дискуссии, ведь изменения цен, которые фармацевтические ритейлеры объясняют нормальной инфляцией, многими экспертами оценивается как сознательная манипуляция с целью получить больше бонусов за реализацию.

Хотя доля продаж лекарств стоимостью от 500 руб.— только 9,1%, при этом в конечной прибыли дорогие лекарства составляют 43%. Поэтому гендиректор DSM Group Сергей Шуляк прогнозирует, что в ближайшие годы структура продаж аптек будет меняться в пользу дорогих препаратов, сообщает Коммерсантъ.

При этом Минпромторг с выводами не соглашается и говорит о росте продаж лекарств.

«Данные за указанный период, как и за полугодие, не в полной мере репрезентативны, вывод о вымывании или о наличии ассортиментной доступности лекарственных препаратов можно будет сделать по итогам года», - отметили в Министерстве, как сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU