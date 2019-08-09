2019-08-09T13:45:56+03:00
Общество

Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови

К такому выводу пришли ученые медицинского университета
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Ученые выяснили, кого чаще всего кусают комарыУченые выяснили, кого чаще всего кусают комарыФото: EAST NEWS
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Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.

Самыми несчастливыми оказались обладатели первой группы крови. Их кровососущие кусают практически в два раза больше, чем представителей второй группы.

Однако группа крови является далеко не единственным фактором. Оказывается, комары выбирают свою жертву также по температуре тела, уровню метаболизма и запаху, например, пота.

- Чем выше у человека уровень метаболизма, тем больше углекислого газа он производит и становится более «привлекательным» для комаров. Комар вероятнее всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей,занятых физическим трудом, - заключили ученые.

Они также рассказали, как бороться с комарами. Самый эффективный способ – ультразвуковые приборы. Это маленькие устройства со встроенной ультрафиолетовой лампой. Но избавится от кровососущих можно и менее затратными способами. Они, например, до ужаса боятся запахов лаванды и ванили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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