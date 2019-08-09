2019-08-09T13:56:00+03:00
Общество

Huawei показал собственную операционную систему

Разработка будет называться Harmony и функционировать на микроядре
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Разработка велась с мая этого годаРазработка велась с мая этого годаФото: REUTERS
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Huawei продемонстрировала операционную систему собственной разработки Harmony OS. Программное обеспечение было показано на ежегодном презентационном мероприятии компании Huawei Developer Conference - 2019.

Система сможет работать на любых платформах, в смартфонах, телевизорах, умных домах, часах и экранах. Название было выбрано как раз из-за ее универсальности и возможности гармоничной связи между все используемой техникой, сообщает ТАСС.

"Мы надеемся, что наш продукт приведет к большей гармонии в мире, сделает жизнь каждого более удобной", - сказал на презентации глава потребительского подразделения Huawei CBG Ричард Ю.

ОС имеет много интересных особенностей, таких как умение самостоятельно выставить приоритеты по выполнению задач таким образом, чтобы ресурсы устройства были направлены на самое важное, что позволило уменьшить задержку отклика приложений на 25,7%.

Разработка началась незамедлительно после объявления санкций Минторгом США и остановкой обновления системы Android, предоставляемой Google.

ИСТОЧНИК KP.RU

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