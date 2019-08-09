2019-08-09T14:24:02+03:00
Общество

Минкульт предлагает запретить россиянам приходить в кино со своей едой

Министерство разработало новые правила посещения кинотеатров
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Минкульт предложил запретить проходить в кинотеатр со своей едойМинкульт предложил запретить проходить в кинотеатр со своей едойФото: Евгения ГУСЕВА
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Минкультуры разработало новый проект, касающийся правил посещения кинотеатров. Соответствующий закон опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Теперь посетители кинотеатров не смогут приносить с собой в кинозал продукты, алкогольные и прохладительные напитки. Запрет распространяется и на громоздкие предметы, которые могут помешать посетителям смотреть фильм. При этом, кинолюбителям по-прежнему разрешается покупать еду на территории кинотеатра и брать её с собой в зал.

Если сотрудники кинотеатра заметят какие-либо нарушения, то они имеют право сразу же удалить нарушителя из зала.

Между тем, у зрителей также появятся некоторые права. Теперь они смогут в течение пяти дней после сеанса вернуть деньги за билет. Это можно будет сделать в том случае, если фильм был отменен по вине кинотеатра, или если показ был некачественным.

Также посетители получат право сдавать билет до начала сеанса, если они не могут прийти на фильм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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