Самый дорогой развод в истории Англии: Бывшая жена миллиардера Потанина решила отсудить у него 7 миллиардов долларов

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-09T15:20:12+03:00

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Бывшая жена российского миллиардера Владимира Потанина Наталия подала на него в суд с иском о разделе имущества. Экс-супруга планирует отсудить у предпринимателя порядка шести миллиардов фунтов (7 млрд долларов). Общее состояние Потанина насчитывает 18,1 млрд долларов. В 2019 году он занял шестое место в российском рейтинге Forbes.

Дело о разделе имущества будет рассматривать Высокий суд Лондона. По его данным, это будет самый крупный процесс в истории Англии.

- Британские бракоразводные суды стали привычным полем битвы для олигархов и их жен, но теперь рекорд будет побит, - пишет Times.

К суду оба супруга подготовились основательно. Интересы Наталии будет отстаивать королевский адвокат Чарльз Ховард. А Владимир обратился к опытному адвокату Фионе Шаклон, известной по прозвищу «Стальная магнолия». Она является одним из лучших адвокатов по бракоразводным процессам. То, что Шаклон защищала Пола Маккартни и принца Уэльского, уже говорит само за себя.

Напомним, Владимир Потанин прожил с женой более тридцати лет, у них трое детей. Супруги развелись 25 февраля 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU