2019-08-09T15:20:12+03:00
Экономика

Самый дорогой развод в истории Англии: Бывшая жена миллиардера Потанина решила отсудить у него 7 миллиардов долларов

Интересы Наталии будет отстаивать королевский адвокат Чарльз Ховард
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Экс-супруга Потанина планирует отсудить у него 7 млрд долларовЭкс-супруга Потанина планирует отсудить у него 7 млрд долларовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Бывшая жена российского миллиардера Владимира Потанина Наталия подала на него в суд с иском о разделе имущества. Экс-супруга планирует отсудить у предпринимателя порядка шести миллиардов фунтов (7 млрд долларов). Общее состояние Потанина насчитывает 18,1 млрд долларов. В 2019 году он занял шестое место в российском рейтинге Forbes.

Дело о разделе имущества будет рассматривать Высокий суд Лондона. По его данным, это будет самый крупный процесс в истории Англии.

- Британские бракоразводные суды стали привычным полем битвы для олигархов и их жен, но теперь рекорд будет побит, - пишет Times.

К суду оба супруга подготовились основательно. Интересы Наталии будет отстаивать королевский адвокат Чарльз Ховард. А Владимир обратился к опытному адвокату Фионе Шаклон, известной по прозвищу «Стальная магнолия». Она является одним из лучших адвокатов по бракоразводным процессам. То, что Шаклон защищала Пола Маккартни и принца Уэльского, уже говорит само за себя.

Напомним, Владимир Потанин прожил с женой более тридцати лет, у них трое детей. Супруги развелись 25 февраля 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24