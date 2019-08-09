В МИД РФ прокомментировали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-09T15:36:11+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала токийские карты к Олимпиаде-2020, на которых Курильские острова отнесены к Японии.

Дипломат назвала подобные действия "неправомочными и не идущими на пользу развитию двусторонних отношений".

- Мы считаем, что подобные действия неправомочны, - подчеркнула Захарова.

Дипломат заявила,, что помимо юридической стороны есть еще и вопрос создания атмосферы для решения сложных остающихся между странами вопросов, сообщает "РИА-Новости".

- Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий - кому на пользу идут подобные действия? - отметила Захарова.

Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо.

Напомним, японская сторона претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Ранее сайт kp,ru писал о том, что российский сенатор Алексей Пушков призвал Японию отказаться от "выпадов" в сторону Курил. Такое заявление прозвучало после того, как Токио "внесло" российские острова в состав Хоккайдо на сайте ОИ-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU