В МИД РФ прокомментировали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала токийские карты к Олимпиаде-2020, на которых Курильские острова отнесены к Японии.
Дипломат назвала подобные действия "неправомочными и не идущими на пользу развитию двусторонних отношений".
- Мы считаем, что подобные действия неправомочны, - подчеркнула Захарова.
Дипломат заявила,, что помимо юридической стороны есть еще и вопрос создания атмосферы для решения сложных остающихся между странами вопросов, сообщает "РИА-Новости".
- Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий - кому на пользу идут подобные действия? - отметила Захарова.
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо.
Напомним, японская сторона претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Ранее сайт kp,ru писал о том, что российский сенатор Алексей Пушков призвал Японию отказаться от "выпадов" в сторону Курил. Такое заявление прозвучало после того, как Токио "внесло" российские острова в состав Хоккайдо на сайте ОИ-2020.
ИСТОЧНИК KP.RU