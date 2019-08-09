Кузнецова рассказала о состоянии прооперированной Аиши из Ингушетии

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-09T15:49:31+03:00

Айша быстро оправилась после операции, она активна и с удовольствием играет Фото: Facebook

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Семилетнюю Аишу Ажигову из Ингушетии, которая на днях перенесла ампутацию руки до локтя, навестила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен рассказала о состоянии девочки.

Айша быстро оправилась после операции, она активна и с удовольствием играет, причем, как рассказала Кузнецова, ей больше нравится играть с машинками, нежели с куклами.

«Это небо и земля — какой я впервые ее увидела в реанимации и какая она сейчас… Веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли», - передает «Российская газета» комментарий омбудсмена.

Кузнецова отметила, что врачи уделяют ей особое внимание, окружают заботой и любовью. Чтобы обеспечить девочке лучшее будущее, уже сейчас делается все возможное для того, чтобы Айша нашла новую семью. До момента окончания следственных действий, опеку над девочкой оформила на себя уполномоченный по правам ребенка Республики Ингушетия Зарема Чахкиева.

Ранее сайт kp.ru рассказывал историю семилетней Аиши, подвергшейся зверским терзанием со стороны родной тети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718695" frameborder="0"></iframe> В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!

ИСТОЧНИК KP.RU