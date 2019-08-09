Партия "Слуга народа" устранит "лазейки" в Налоговом кодексе
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена закрыть лазейки в Налоговом кодексе страны.
Избранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии Даниил Гетманцев отметил, что меры будут приняты для предотвращения уклонения от налогов физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).
- Мы рассматриваем возможности, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или необходимо внести изменения в налоговое законодательство, - подчеркнул Гетманцев. Он также заявил, что партия Зеленского вынесет окончательное решение по этому вопросу в ближайшие недели, до начала работы Верховной рады.
Гетманцев отметил, что многие предприниматели недобросовестно используют возможности ФЛП.
- Все на ФЛП. Но эти юридические лица превышают лимиты своей деятельности за день. А это уклонение от налогообложения, - также заявил депутат, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские СМИ назвали зарплату Владимира Зеленского. Стало известно, что новый лидер Украины получает такую же зарплату, как и его предшественник, Петр Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU