Партия "Слуга народа" устранит "лазейки" в Налоговом кодексе

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-09T16:06:25+03:00

Депутат Рады Даниил Гетманцев заявил, что меры будут приняты для предотвращения уклонения от налогов физическими лицами-предпринимателями

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Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена закрыть лазейки в Налоговом кодексе страны.

Избранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии Даниил Гетманцев отметил, что меры будут приняты для предотвращения уклонения от налогов физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

- Мы рассматриваем возможности, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или необходимо внести изменения в налоговое законодательство, - подчеркнул Гетманцев. Он также заявил, что партия Зеленского вынесет окончательное решение по этому вопросу в ближайшие недели, до начала работы Верховной рады.

Гетманцев отметил, что многие предприниматели недобросовестно используют возможности ФЛП.

- Все на ФЛП. Но эти юридические лица превышают лимиты своей деятельности за день. А это уклонение от налогообложения, - также заявил депутат, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские СМИ назвали зарплату Владимира Зеленского. Стало известно, что новый лидер Украины получает такую же зарплату, как и его предшественник, Петр Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU