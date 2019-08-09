Авиакомпания «Победа» разрешила проносить ноутбук сверх ручной клади

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-09T16:12:38+03:00

Лоукостер увеличивает норму ручной клади, которую можно взять с собой в салон

Изменить размер текста: A A

Начиная с 9 августа всем пассажирам лоукостера «Победа» разрешается проносить в салон самолета ноутбуки дополнительно к основной ручной клади. В опубликованном пресс-релизе авиакомпании уточняется, что гаджет должен быть без чехла. Стандартные размеры ручной клади для самолетов этой компании – 36х30х27 см.

По словам руководства компании, в 2019 году доля бизнес-пассажиров выросла на отдельных рейсах до 43%. Этим людям важно даже во время полета не прекращать свою работу. Неоднократно клиенты авиакомпании обращались с просьбами разрешить пронести рабочий ноутбук в салон, помимо ручной клади. Теперь это стало возможно.

Как ранее писал сайт kp.ru, с февраля в авиакомпании «Победа» действуют новые правила для ручного багажа. Теперь на рейс можно бесплатно брать сверх нормы верхнюю одежду, цветы, детское питание, а также дамскую сумочку, портфели и рюкзаки, лекарства и товары из магазинов duty free, костюмы, детскую люльку, костыли и кресло-коляску.

ИСТОЧНИК KP.RU