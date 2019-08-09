Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-09T17:09:01+03:00

Соответствующее решение было принято, чтобы "не затягивать процесс"

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Первое пленарное заседание Верховной рады IX созыва, которая была избрана по итогам внеочередных парламентских выборов, состоится в четверг, 29 августа.

Соответствующее решение было принято, чтобы "не затягивать процесс".

- Ставлю на голосование дату первого заседания на 29 августа 2019 года, чтобы не затягивать процесс, чтобы Рада могла быстрее работать, - заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Глава "Слуги народа" подчеркнул, что 29 августа состоится заседание нового парламента и первое пленарное заседание. Предлагались и другие даты заседания, среди которых было 3 сентября, но идею в итоге никто не поддержал, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что партия Владимира Зеленского намерена требовать принятия закона об импичменте. Фракция "Слуги народа" будет настаивать на пакетном голосовании за экономические законопроекты по дерегуляции.

ИСТОЧНИК KP.RU