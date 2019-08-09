Дочь Атамбаева опубликовала видеообращение после ареста отца

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-09T17:20:17+03:00

Она прокомментировала события, связанные с задержанием и арестом ее родственника

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В Интернете появилось видеообращение дочери бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алии Шагиевой.

Девушка прокомментировала события, которые связаны с задержанием и арестом ее отца. Алия назвала происходящее беспределом.

- Я никогда не вмешивалась в политику. Но в связи с беспределом, который творит сейчас нынешняя власть, в связи с незаконным задержанием моего отца я больше не могу молчать, - заявила Шагиева.

Девушка уверена, что на данный момент в стране нарушаются многие правовые нормы, отключаются оппозиционные телеканалы, а также рассылается ложная информация по СМИ, сообщают "Известия".

Алия также отметила, что ее родственника пытались задержать якобы для получения свидетельских показаний.

- По абсурдному, высосанному из пальца делу, по вывозу из Кыргызстана криминального авторитета Батукаева. Но на самом деле отца просто хотели арестовать из-за его оппозиционной деятельности, - подчеркнула Алия.

Напомним, в среду, 7 августа, спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции. Силовики применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. При этом задержать экс-президента страны не удалось.

На следующий день Атамбаев сдался силовикам после продолжительных переговоров. Далее его привезли в Бишкек. Экс-политика поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа. Как сообщил адвокат Атамбаева, его подзащитного обвиняют в коррупции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время беспорядков в Бишкеке были задержаны 40 сторонников Алмазбека Атамбаева. Всего же на улицы киргизской столицы вышли около 1,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU