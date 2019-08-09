2019-08-09T16:58:19+03:00
Звезды

Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в хите Shallow

Скопированная, по мнению готовящего иск музыканта, песня была написана еще в 2012 году
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Помимо «Оскара» песня была номинирована на ряд других престижных наград, уже получив «Грэмми» и «Золотой глобус».Помимо «Оскара» песня была номинирована на ряд других престижных наград, уже получив «Грэмми» и «Золотой глобус».Фото: REUTERS
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Знаменитая певица Леди Гага украла мелодию своей уже успевшей стать известной песни Shallow – именно такое обвинение высказал музыкант Стив Ронсен. Через судебный иск композитор требует у певицы выплатить ему «миллионы и миллионы долларов».

Ронсен заметил, что музыкальный рисунок из трех нот, который стал основой для запоминающейся мелодии, полностью скопирован с его песни Almost, выпущенной еще в 2012 году. Песня с похожим мотивом Леди Гаги была написана спустя 6 лет, причем композиция успела получить «Оскар» 2019 года за лучший саундтрек, вместе с актером Брэдли Купером артистка исполнила ее в фильме «Звезда родилась».

Адвокат Гаги уже отреагировал на выпад малоизвестного музыканта, посчитав обвинение нелепым. Похожий мотив можно заметить и во множестве других композиций, однако каждую песню делает уникальной не пара ее фрагментов, а цельное звучание.

«Мистер Ронсен пытается нажиться на успешном артисте. Это низко и неправильно. Я поддерживаю намерение Леди Гаги постоять за себя от лица всех знаменитых артистов, которые столкнулись с подобными обвинениями. Если дело продолжится в суде, Леди Гага будет бороться и выиграет» - приводит комментарий адвоката издание Page Six.

Леди Гага, чьё настоящее имя Стефания Джерманотта, сочинила Shallow с Марком Ронсоном, Энтони Россомандо и Эндрю Уайеттом . Помимо «Оскара» песня была номинирована на ряд других престижных наград, уже получив «Грэмми» и «Золотой глобус».

Ранее родная мать Леди Гаги эксклюзивно для «КП» прокомментировала скандальное расставание голливудского актера Купера с моделью Ириной Шейк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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