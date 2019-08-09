2019-08-09T17:28:09+03:00
Общество

Исследование: вес людей, рядом с которыми есть точки фастфуда, больше

Учёные доказали, что люди, живущие рядом с ресторанами быстрого питания, чаще перекусывают
Людмила КАЮМОВА
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Значительное увеличение веса обнаружилось даже у тех горожан, чей маршрут домой просто лежит мимо какой-либо точки быстрого питанияЗначительное увеличение веса обнаружилось даже у тех горожан, чей маршрут домой просто лежит мимо какой-либо точки быстрого питанияФото: Иван ВИСЛОВ
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Согласно результатам последнего исследования, присутствие любого ресторана-фастфуд в жилом районе города увеличивает индекс массы тела (ИМТ)людей, проживающих неподалеку. Более того значительное увеличение веса обнаружилось даже у тех горожан, чей маршрут домой просто лежит мимо какой-либо точки быстрого питания.

В течение двух лет Адриана Дорнеллес, автор исследования, наблюдала за маршрутами и пищевой средой нескольких сотен жителей Нового Орлеана. Ей удалось доказать, что ИМТ в значительной мере зависит от продуктовой инфраструктуры, окружающей людей. Например, человек, имеющий возможность по дороге домой зайти в ресторан быстрого питания, с большой долей вероятности будет иметь лишний вес. К группе общепита, увеличивающей ИМТ в своем окружении, также были отнесены крупные супермаркеты и более мелкие точки, где можно «быстро и вкусно перекусить».

Исследование, однако, обнаружило и обратную закономерность. Чем больше полноценных ресторанов и магазинов с широким ассортиментом полезных продуктов присутствует в районе проживания людей, тем меньше становится их вес. Таким образом, на пищевое поведение людей значительно влияет окружающая его инфраструктура, как в отрицательную, так и в положительную сторону.

Как ранее писал сайт kp.ru, вполне возможно заменить уличный фастфуд более качественным и вкусным, приготовив легкий бутерброд из натуральных продуктов у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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