Новые взрывы под Ачинском произошли из-за молнии: пятеро пострадавших

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-09T18:09:40+03:00

Оперативный штаб в Красноярском крае по ликвидации ЧС решил временно переместить жителей Каменки в поселок Малиновка

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В результате попадания молнии в военный арсенал под Ачинском в Красноярском крае произошло несколько мощных взрывов.

В результате инцидента пострадали пять человек. Сообщается, что среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

По последней информации, местные власти сообщают, что при проведении работ по ликвидации последствий ЧС в Каменке произошел подрыв снаряда, было ранено пятеро служащих и поврежден один автомобиль.

Также известно, что оперативный штаб в Красноярском крае по ликвидации ЧС решил временно переместить жителей Каменки в поселок Малиновка, сообщает "Интерфакс".

Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что жителей деревни Каменка Ачинского района вывозят из населенного пункта автобусами. В пресс-службе администрации города Ачинска заявили, что такое решение принято в связи с ухудшением гидрометеоусловий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 5 августа, под Ачинском произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами.

Очередные взрывы под Ачинском.

ИСТОЧНИК KP.RU