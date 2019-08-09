Новые взрывы под Ачинском произошли из-за молнии: пятеро пострадавших
В результате попадания молнии в военный арсенал под Ачинском в Красноярском крае произошло несколько мощных взрывов.
В результате инцидента пострадали пять человек. Сообщается, что среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.
По последней информации, местные власти сообщают, что при проведении работ по ликвидации последствий ЧС в Каменке произошел подрыв снаряда, было ранено пятеро служащих и поврежден один автомобиль.
Также известно, что оперативный штаб в Красноярском крае по ликвидации ЧС решил временно переместить жителей Каменки в поселок Малиновка, сообщает "Интерфакс".
Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что жителей деревни Каменка Ачинского района вывозят из населенного пункта автобусами. В пресс-службе администрации города Ачинска заявили, что такое решение принято в связи с ухудшением гидрометеоусловий.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 5 августа, под Ачинском произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами.
Очередные взрывы под Ачинском.
ИСТОЧНИК KP.RU