На Украине объяснили решение пропустить российский самолет вопреки запрету
Пресс-секретарь госпредприятия по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух" Руслана Данылив заявила, что Киев разрешил российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации.
- Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины, - заявила специалист.
Данылив также подчеркнула, что в чрезвычайной ситуации Киев не имеет права не пустить самолет в свое воздушное пространство. Грозу, как и другие подобные метеоявления рассматривают как реальную угрозу.
Также она прокомментировала негативную реакцию некоторых украинцев на это решение.
- Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут о "зраде" - это абсолютно безосновательно, - подытожила Данылив в интервью телеканалу ObozTV.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Пассажирский лайнер пытался обойти грозовой фронт.
ИСТОЧНИК KP.RU