На Украине объяснили решение пропустить российский самолет вопреки запрету

СЕГОДНЯ 19:23 2019-08-09T19:39:56+03:00

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Пресс-секретарь госпредприятия по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух" Руслана Данылив заявила, что Киев разрешил российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации.

- Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины, - заявила специалист.

Данылив также подчеркнула, что в чрезвычайной ситуации Киев не имеет права не пустить самолет в свое воздушное пространство. Грозу, как и другие подобные метеоявления рассматривают как реальную угрозу.

Также она прокомментировала негативную реакцию некоторых украинцев на это решение.

- Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут о "зраде" - это абсолютно безосновательно, - подытожила Данылив в интервью телеканалу ObozTV.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Пассажирский лайнер пытался обойти грозовой фронт.

ИСТОЧНИК KP.RU