Турецкий политик призвал Эрдогана открыто признать Крым российским

СЕГОДНЯ 22:58 2019-08-09T23:10:41+03:00

Ранее глава Турции во время пресс-конференции с участием Зеленского заявил, что не признает воссоединение Крыма с РФ

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Турецкий политик Догу Перинчек заявил, что главе Турции Тайипу Эрдогану необходимо признать воссоединение Крыма с РФ, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.

Ранее Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре с участием украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что не признает присоединения Крыма к РФ.

- Наш президент заявил на ней (пресс-конференции), что Турция не признает присоединение Крыма к России, а Зеленский повысил градус воинственности. Он ранее был комиком, но сейчас это не было комедией, - подчеркнул политик.

Также Перинчек заметил, что объявление Зеленским на пресс-конференции минуты молчания в честь погибших военных является беспрецедентным в мировой дипломатии.

- Когда украинская делегация встала, члены турецкого правительства сначала не могли понять, что им делать, и, переглянувшись, лишь в рамках гостеприимства простояли эту минуту, - подытожил Перинчек, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский высказал надежду, что Крым снова станет украинским. Такое заявление глава Украины сделал во время встречи с украинской общиной в Анкаре.

ИСТОЧНИК KP.RU