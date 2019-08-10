2019-08-10T01:55:54+03:00
Происшествия

При взрыве газовой заправки в Ингушетии пострадали шесть человек

По предварительным данным, хлопок произошел из-за несоблюдения правил и техники безопасности
Мария ИГНАТЬЕВА
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При взрыве газовой заправки в Ингушетии пострадали шесть человекПри взрыве газовой заправки в Ингушетии пострадали шесть человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ингушетии произошел взрыв на газовой заправке, после чего она загорелась. Огонь быстро перекинулся на стоящее рядом здание.В результате ЧП пострадали шесть человек.

- Рядом находится техстанция и шиномонтажная мастерская. В результате взрыва газа на этой пропановой заправке, огонь перекинулся на шиномонтажную мастерскую, в которой загорелись шины. Пострадали шесть человек, они получили ожоги различной степени тяжести, и их доставили в республиканскую клиническую больницу, - сообщил ТАСС пресс- секретарь управления МЧС по региону Иса Катиев Катиев.

Шиномонтажная мастерская в результате пожара выгорела полностью. По предварительным данным, причиной взрыва, а затем и возгорания могло стать несоблюдение правил и техники безопасности. Специалисты устанавливают причину случившегося и виновного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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